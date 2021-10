Mutter sagt aus im Mordprozess von Hohenfels

per Mail teilen

Im Mordprozess von Hohenfels (Kreis Konstanz) hat am Mittwoch die Mutter der beiden schwer verletzten Kinder ausgesagt. Sie wurden mit einem Beil angegriffen, der Vater starb bei dem Überfall.

Gefasst, aber manchmal den Tränen nahe, beschrieb die Mutter vor dem Landgericht Konstanz den schlechten Gesundheitszustand ihrer Kinder nach der Tat im Januar. Die heute neun und 13 Jahre alten Jungen seien damals übers Wochenende beim Vater zu Besuch gewesen, die Eltern lebten getrennt voneinander.

Mit Beil auf den Kopf gehauen

Laut Staatsanwaltschaft soll sich der 36-jährige Angeklagte am Tag der Tat Zutritt zum Wohnhaus bei Hohenfels (Kreis Konstanz) verschafft haben und seinen früheren Chef durch zahlreiche Schläge mit einem Beil auf den Kopf getötet haben. Auch den Söhnen des Opfers, die Zeugen der Tat wurden, soll der Angeklagte schwere Kopfverletzungen zugefügt haben - beide erlitten unter anderem ein offenes Schädelhirntrauma.

Der Angeklagte mit seiner Anwältin am ersten Prozesstag vor dem Landgericht Konstanz. SWR

Mehrere Operationen

Wie die Mutter vor Gericht erzählte, hätten die beiden Söhnen, die sie als sehr aktive, sportliebende Kinder beschrieb, seit der Tat einen langen Leidensweg hinter sich: Die beiden mussten mehrfach operiert werden, der neunjährige Sohn befinde sich bis heute in einer Klinik. Dort besuche er eine Spezialschule – pro Tag habe er anderthalb Stunden Unterricht. Er habe zunächst weder sprechen noch sich bewegen können, seine rechte Körperhälfte sei gelähmt gewesen. Es sei ein kleines Wunder, dass er inzwischen wieder sprechen und gehen könne, aber Fahrradfahren oder Bücher lesen – das sei im Moment noch undenkbar.

Beide Kinder machen Traumatherapie

Dem älteren, 13-jährigen Bruder gehe es körperlich wieder gut. Er gehe wieder zur Schule, allerdings nicht mehr auf das Gymnasium, sondern auf eine Realschule. Die Mutter sagte, für ihn sei es zu schwer gewesen, den verpassten Stoff in Französisch aufzuholen. Beide Jungen würden eine Traumatherapie machen, so die Mutter, dass tue ihnen gut. Die Familie werde aber auch in Zukunft sicher immer wieder psychologische Unterstützung brauchen.

"Wir werden wohl nie austherapiert sein."

Der ältere Sohn sagte am ersten Prozesstag bereits ausführlich als Zeuge vor Gericht aus. Dabei entschuldigte sich der Angeklagte bei ihm. Der neunjährige Bruder will nun auch eine Aussage machen. Ein Urteil soll noch in diesem Monat fallen.