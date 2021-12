Mutmaßlicher Vergewaltiger könnte weitere Tat begangen haben

Der 30-jährige Mann, der Mitte August eine 85-jährige Frau in Weingarten (Kreis Ravensburg) vergewaltigt und zwei weitere Frauen sexuell belästigt haben soll, soll noch für eine weitere Tat verantwortlich sein. Weitere Angaben könne man aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen. Bei der Tat in Weingarten soll der 30-Jährige die 85-Jährige zunächst niedergeschlagen und sich dann an ihr vergangen haben. Sie schwebte vorübergehend in Lebensgefahr. Aufgrund ihrer Aussagen konnte der Verdächtige festgenommen werden. Er sitzt in Untersuchungshaft.