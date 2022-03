Mutmaßlicher "Reichsbürger" nach Deutschland ausgeliefert

Ein nach Ungarn geflüchteter und per Haftbefehl gesuchter Mann aus dem Kreis Sigmaringen ist nach Deutschland ausgeliefert worden und sitzt in Haft. Der Staatsanwaltschaft Ravensburg zufolge wurde er vergangene Woche von den ungarischen an die deutschen Behörden ausgeliefert. Der Mann, der der Szene der "Reichsbürger" angehören soll, soll sich unter anderem 2019 in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert und einen Streifenwagen gerammt haben. Laut Staatsanwaltschaft raste er bei der Kontrolle seines Autos davon, das er illegal fuhr. Als er später untertauchte, wurde per Europäischem Haftbefehl nach ihm gesucht. Vergangenen Dezember nahmen ihn Spezialkräfte der ungarischen Polizei fest.