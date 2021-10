Vermeintlicher Millionen-Erbe bringt 66-Jährige um Ersparnisse

per Mail teilen

Eine 66 Jahre alte Frau aus dem Bodenseekreis ist von einem mutmaßlichen Betrüger um ihre gesamten Ersparnisse im sechsstelligen Bereich gebracht worden. Laut Polizei war der Mann über soziale Medien mit der Frau in Kontakt getreten, gab sich als Witwer aus und gaukelte ihr vor, er werde in naher Zukunft Millionen erben. Um dieses Erbe antreten zu können, seien Steuern und Gebühren fällig. Aufgrund eines laufenden Insolvenzverfahrens könne er das nicht leisten. Die 66-Jährige richtete ein Kredit-Konto ein, auf das der Betrüger zugreifen konnte. Als die Frau kein Geld mehr hatte, wurde sie misstrauisch. Die Polizei in Meersburg ermittelt nun.