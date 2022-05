Mutmaßlicher Drogenhändler vor Gericht

per Mail teilen

Ein 39-jähriger Mann muss sich seit Montag vor dem Landgericht Konstanz wegen Drogenhandels verantworten. Dabei geht es unter anderem um einen Rucksack mit drei Kilo Kokain, der im April 2020 an der Schweizer Grenze gefunden wurde. Der Rucksack mit den Drogen im Wert von rund 280.000 Euro wurde in Wurfweite zur Landesgrenze nach Konstanz entdeckt. Der Angeklagte soll einer der Drogenhändler sein, denen der Rucksack gehörte. Sie sollen mehrfach Drogen in der Schweiz eingekauft, über Kreuzlingen nach Konstanz geschmuggelt und im Großraum Frankfurt und Stuttgart weiterverkauft haben. Laut Anklage geht es um die drei Kilo Kokain und weitere 78 Kilogramm Marihuana.