Nach dem Brand eines Corona-Test-Containers in Biberach in der vergangenen Woche hat die Polizei den mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Der 38-Jährige soll für einen weiteren Brand und mehrere Einbrüche in Biberach verantwortlich sein. Der Schaden liegt bei mehreren zehntausend Euro. Laut Staatsanwaltschaft Ravensburg sitzt er inzwischen in Untersuchungshaft.