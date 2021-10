Zwei junge Männer nach Raubüberfall unter Tatverdacht

Die Polizei hat zwei 19-jährige Männer verhaftet, die verdächtigt werden, vor knapp zwei Wochen einen Lebensmitteldiscounter in Tettnang (Bodenseekreis) überfallen zu haben. Die Männer haben die Tat laut Staatsanwaltschaft inzwischen gestanden und sitzen in Untersuchungshaft. Am Samstag, den 2. Oktober, hatten zwei maskierte Männer den Discounter überfallen, zwei Angestellte mit Messern bedroht und sie in einer Toilette eingeschlossen. Die Täter entkamen mit der Beute. Die Polizei kam laut einem Sprecher der Staatsanwaltschaft durch die Befragung der Opfer auf die Spur eines Täters. Durch weitere Ermittlungen sei man auch auf den Mittäter gestoßen. Den Männern drohen nun Haftstrafen wegen schweren Raubes.