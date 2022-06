per Mail teilen

Die Polizei ermittelt gegen zwei mutmaßliche Drogendealer in Isny im Allgäu. Laut Mitteilung stellten die Beamten in den Wohnungen der beiden 31- und 35-jährigen Männer Marihuana, Haschisch und Kokain sicher. Ausgelöst wurden die Ermittlungen durch ein verdächtiges Päckchen, das beim Hauptzollamt Frankfurt aufgefallen war. Es war an den 31-Jährigen adressiert und enthielt ein Kilogramm Kokain.