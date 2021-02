Die Polizei in Stockach (Kreis Konstanz) hat am Montag eine Bande mutmaßlicher Diebe festgenommen. Laut Mitteilung wurde ein 36-Jähriger an der Kasse eines Supermarktes mit gestohlener Ware gefasst. Auch drei weitere Verdächtige nahm die Polizei fest. Die Bande soll in Supermärkten Waren im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen haben.