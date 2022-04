per Mail teilen

Die Polizei hat eine 32-jährige Frau festgenommen, die für den Brand von zwei Fahrzeugen in Friedrichshafen verantwortlich sein soll. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie vergangenen Mittwoch eines der beiden Fahrzeuge bewusst in Brand gesetzt hat. Anschließend griffen die Flammen auf das zweite Auto über, auch ein angrenzendes Haus wurde beschädigt. Verletzt wurde niemand. Über das Motiv ist nichts bekannt. Die Frau sitzt in Untersuchungshaft.