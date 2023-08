Eine besondere Radtour führte am Montag an den Bodensee. Die Organisatoren der deutschlandweiten MUT-TOUR wollen über Depressionen informieren. Sie werben für einen offenen Umgang mit der Krankheit.

Die MUT-TOUR machte am Montag einen Zwischenstopp am Bodensee und lädt zu einem Aktionstag in Friedrichshafen ein: Es ging um Depressionen und mentale Gesundheit. Menschen mit und ohne Depressionserfahrung radeln und wandern bei der MUT-TOUR in Etappenteams durch Deutschland, um für mehr Offenheit, Wissen und Mut im Umgang Depressionen zu werben. Die Tour ist im Mai in Weimar gestartet, ihr Ziel am 10. September ist Oldenburg.

Hilfe für Menschen mit Depressionen

Bei dem Aktionstag in Friedrichshafen standen die Veranstalter der MUT-TOUR ab 10 Uhr vormittags auf dem Adenauerplatz Interessierten und Betroffenen für Gespräche zur Verfügung und luden zum Austausch über mentale Gesundheit ein. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Radtour stießen am späten Vormittag dazu. Sie absolvieren als eines von elf Tandemteams einen Teil der Deutschlandtour, sind in Kempten gestartet und wollen innerhalb von sechs Tagen Freiburg erreichen. Auch sie luden zu Gesprächen ein.

Keine Scham im Umgang mit psychischen Erkrankungen

Die MUT-TOUR ist ein Projekt des Vereins "Mut fördern". Die Organisatoren engagieren sich dafür, dass in der Gesellschaft angst- und schamfrei mit psychischen Erkrankungen umgegangen wird. Finanziert wird die Initiative durch Krankenkassen, die Deutsche Rentenversicherung, den Landschaftsverband Rheinland, die Kaempgen-Stiftung, die VINCI-Stiftung und die Aktion Mensch.