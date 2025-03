Sieben Allgäuer beim Karneval in New Orleans

Keine Fasnet in Wangen im Allgäu, dafür Karneval in New Orleans. Die sieben Musiker der Band "Scho wieder mir" machen ihren Traum wahr und sind eine Woche lang in den USA.

Am Samstagmorgen sind die Musiker der Band "Scho wieder mir" von Zürich in die Vereinigten Staaten geflogen. Dort wollen die sieben Männer aus Wangen im Allgäu beim Karneval in New Orleans spielen.

"Scho wieder mir" in New Orleans: Nichts ist geplant

Geplant ist nichts, die Musiker sind selber gespannt, was da auf sie zukommt. Sie wollen in den Kneipen oder auf der Straße Musik machen und für närrische Stimmung sorgen.

Er hat das Akkordeon im Gepäck - Marcus Heubuch. SWR Wolfgang Wanner

Wie kommen die Allgäuer Musiker nach New Orleans?

Im Fernsehen hat Manfred Scheuerl eine Reportage über den Karneval in New Orleans gesehen. Dabei sei beim ihm die Idee entstanden, mit seinen Freunden nach New Orleans zu fliegen. "Da gehören wir hin", sagte er den Musikkameraden. Viel Überzeugungsarbeit war gar nicht nötig. "Einen Abend zusammen sitzen, ein Kasten Bier unterm Tisch und die Sache war besprochen", lacht Manfred Scheuerl.

Posaunist Manfred Scheuerl hatte die Idee, nach New Orleans zu gehen. SWR Wolfgang Wanner

Wangener beim Karneval im Süden der USA: Einfach nur Musik machen

Höhepunkt in New Orleans wird der Dienstag sein, der Mardi Gras. "Wir haben keine Ahnung, was da auf uns zukommt", sagt Manfred Scheuerl. Er und seine Musikkumpels wollen einfach losziehen und Musik machen. Auf den Straßen, in den Kneipen, egal wo.

Die Männer am Saxophon - Markus Sigg (links) und Hannes Schattmaier. SWR Wolfgang Wanner

Die Allgäuer werden Stimmungslieder aus Deutschland spielen, aber auch jazzen. Denn für den Jazz steht New Orleans wie keine andere Stadt. Und die Musiker aus Wangen sind leidenschaftliche Jazzmusiker. Schließlich sind sie allesamt Mitglieder der Jazz Point Big Band Wangen.

Und die Tuba bläst der Wolfgang Burkart. SWR Wolfgang Wanner

Von der Kneipe in Wangen in den Flieger nach New Orleans

In Wangen werden die Narren die sieben Männer von „Scho wieder mir“ vermissen. In den Kneipen sorgen sie an den närrischen Tagen immer für ausgelassene Stimmung. Am Gumpigen Dunschtig haben sie bei der Weiberfasnet in Wangen auch noch bis tief in die Nacht Musik gemacht. Danach aber hieß es, Koffer packen. In der Nacht von Freitag auf Samstag gings auf große Reise. Man darf gespannt sein, was die sieben nach der Heimkehr über ihren Karneval in New Orleans zu berichten haben.