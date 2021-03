per Mail teilen

Die Museen und Galerien in der Region bereiten sich auf eine Öffnung vor. Wenn die 7-Tage-Inzidenz in den Landkreisen unter 100 ist, dürfen die Häuser mit Einschränkungen den Betrieb wieder aufnehmen.

Die Villa Rot bei Burgrieden (Kreis Biberach) hat bereits seit Dienstag geöffnet. Besucher können sich per E-Mail oder Telefon anmelden. Die laufende Ausstellung wurde bis Anfang Juni verlängert. Auch das Kunstmuseum Ravensburg hat seine laufenden Ausstellungen zum Künstler Emeka Ogboh und "Fokus: Expressionismus" bis Ende März verlängert. Es öffnet am kommenden Donnerstag, einen Tag später folgt das Zeppelin Museum in Friedrichshafen (Bodenseekreis).

Diese Lichtinstallation von Emeka Ogboh ist noch bis Ende März im Kunstmuseum Ravensburg zu sehen. Emeka Ogboh, Tate Modern 2017

Hoher Aufwand für wohl wenige Besucher

Der Aufwand und die Kosten für eine vergleichsweise niedrige Gästezahl sei für die Museen sehr hoch, so Museumsleiterin Claudia Emmert vom Zeppelinmuseum in Friedrichshafen. Trotzdem wolle man jetzt schnell öffnen, denn die Menschen sehnten sich nach Kultur. Etwas gedulden müssen sich noch Besucher der Galerie Fähre und des Stadtmuseums in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen). Dort gibt es ab dem 21. März wieder Kunst zu sehen, vorausgesetzt, die 7-Tage-Inzidenz bleibt unter 100. Und auch dort nur nach vorheriger Anmeldung.