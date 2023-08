Der Maler und Dichter Bruno Epple von der Höri ist tot. Das wurde dem SWR aus seinem Bekanntenkreis bestätigt. Epple starb am Freitag im Alter von 92 Jahren.

Mit 92 Jahren ist am Freitag der Maler und Mundartdichter Bruno Epple gestorben. Wie der SWR aus dem nahen Umfeld Epples bestätigt bekam, starb er in den Schmieder Kliniken Allensbach im Kreis Konstanz. Zuerst hatte der "Südkurier" darüber berichtet.

Lob für Epple von Martin Walser

Bruno Epple liebte die Mundart des Hegaus, er machte sich mit seiner Prosa und seinen Gedichten einen Namen weit über die Bodenseeregion hinaus. Sein kürzlich verstorbener Schriftstellerkollege und Freund, Martin Walser, rühmte ihn einst mit den Worten "Was für ein Glück, dass es diesen Dichter gibt!". Epple war außerdem bekannt für seine naive Malerei. Er schilderte Natur und Alltag am Bodensee – in bunten Bildern, kurzen Texten und Gedichten in alemannischer Mundart.

1931 in Rielasingen im Hegau geboren, arbeitete er nach dem Studium zunächst als Lehrer in Radolfzell, später dann als freier Künstler. Er lebte bis zuletzt in Wangen auf der Halbinsel Höri. Bruno Epple wurde für sein Werk vielfach ausgezeichnet: Er bekam unter anderem den Bodensee-Literaturpreis, den Hegaupreis und zuletzt 2021 die Heimatmedaille des Landes Baden-Württemberg.

Epples Thema war immer wieder der Bodensee

2009 war Bruno Epples Buch "Vor allem der See" erschienen, versehen mit wohlwollenden Worten seiner Freunde Manfred Bosch und Martin Walser. "Epple könne nichts falsch machen", schrieb Walser. Dem sei alles gegeben, was er male und schreibe. Das Buch ist ein dritter Band mit lose gefügten Erinnerungen an Epples Kindheit, nach "Den See vor Augen" von 1992 und "Im Zug zurück" 1997.

"Ich bin überzeugt, dass ich mit dem, was ich schreibe und male, die Landschaft, die Bodenseelandschaft, in einer besonderen Art bereichere."

1961 nahm Bruno Epple kleine Gedichte für jeden Monat im Jahreslauf für den damaligen Süddeutschen Rundfunk auf. Hier sein "August":