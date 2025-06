per Mail teilen

Beim Münsterplatz Open Air in Konstanz zeigt das Theater Konstanz Bertolt Brechts "Die Dreigroschenoper" - ein Klassiker mit Musik, gesellschaftlicher Relevanz und starker Kulisse.





Am Samstag feiert das Münsterplatz Open Air in Konstanz Premiere: "Die Dreigroschenoper" verwandelt den Münsterplatz laut Theater Konstanz bis Ende Juli in eine große Theaterbühne.

Regisseurin Christina Rast bringt Bertolt Brechts Klassiker unter freiem Himmel auf die Bühne - mit Musik von Kurt Weill - live gespielt von der Bodensee Philharmonie. Das Stück, uraufgeführt 1928 in Berlin, sei auch 2025 erschreckend aktuell, so das Theater Konstanz. Verrat, Raub, Armut und Machtmissbrauch - Brechts Kapitalismuskritik treffe ins Mark - mit bitterem Witz und musikalischem Schwung.

Münsterplatz Open Air: Theater trifft Zeitgeist

600 Zuschauerinnen und Zuschauer können das Stück an jedem Abend sehen. Beim Münsterplatz Open Air entfalte sich das packende Drama um Gangsterboss Mackie Messer, Bettlerkönig Peachum und den korrupten Polizeichef Brown, heißt es. Ein Spiegelbild einer Gesellschaft zwischen Gier, Macht und Doppelmoral, so das Theater. Die Frage, wer die wahren Verbrecher sind, stelle sich dabei immer neu.

Regie mit Tiefe: Christina Rast inszeniert Brecht radikal modern

Mit klarem Blick auf soziale Spannungen habe Christina Rast das Werk als zeitgenössisches Spektakel inszeniert, so das Theater. Die Schweizer Regisseurin werfe einen scharfen Blick auf die bröckelnde Fassade von Anstand und Moral. Unterstützt werde sie dabei von ihrer Schwester Franziska Rast (Bühne) und Sarah Borchardt (Kostüm). Musikalisch leitet Gabriel Venzago das Ensemble.

Tickets und Termine

Bis zum 27. Juli spielt das Theater Konstanz "Die Dreigroschenoper" insgesamt 25 Mal. Viele Vorstellungen des Münsterplatz Open Air sind bereits fast ausverkauft. Für die Premiere gibt es keine Karten mehr. Karten kosten ab 35 Euro, erhältlich an der Theaterkasse oder im Webshop. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Gespielt wird bei fast jedem Wetter, heißt es von Seiten des Theaters Konstanz. Stürmt es, können Aufführungen auch abgesagt oder unterbrochen werden. Regenschirme sind nicht erlaubt.