Die Entsorgungsbetriebe Konstanz weisen darauf hin, dass Müll aus Haushalten, in denen eine oder mehrere Personen unter Quarantäne stehen oder mit dem Coronavirus infiziert sind, anders entsorgt werden soll. Ausnahmsweise sollen Verpackungen, Biomüll und Papier gemeinsam in einem stabilen Sack in den Restmüll geworfen werden. So würden möglicherweise infizierte Abfälle nicht weiter sortiert, sondern kämen direkt zur Müllverbrennungsanlage, heißt es in einer Mitteilung. Wertstoffe wie Glas oder Batterien sollen für die Dauer der Quarantäne zu Hause gelagert und anschließend zu den gewohnten Sammelstellen gebracht werden.