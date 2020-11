Nach fast 37 Jahren im Amt ist für den Mühlinger (Kreis Konstanz) Bürgermeister Manfred Jüppner am Montag der letzte Arbeitstag. Er werde am 1. Dezember den gesetzlich vorgeschriebenen Ruhestand antreten, erklärte der 68-Jährige im aktuellen Amtsblatt. Wegen der Corona-Pandemie werde es keine öffentliche Verabschiedung geben. Jüppner wurde bei Wahlen vier Mal im Amt bestätigt. Sein Nachfolger, Thorsten Scigliano, wird am Dienstag in Mühlingen mit seinen 2.500 Einwohnern die Rathausgeschäfte übernehmen.