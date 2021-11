Schleppschiffe in Brasilien bekommen mtu-Motoren

Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen hat nach eigenen Angaben den Auftrag bekommen, acht mtu-Großmotoren für Schleppschiffe in Brasilien zu liefern. Käufer ist ein Unternehmen in Brasilien. Ein mtu-Motor der angeforderten Baureihe ist in etwa so groß wie ein Auto. Jeder einzelne wiegt zehn Tonnen. Die Motoren werden in Schleppschiffe eingebaut, die große Frachtschiffe in die Häfen ziehen. Was die acht Motoren kosten, dazu machte Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen keine Angaben. Das Unternehmen spricht lediglich von einem bedeutenden Auftrag.