Im Alter von acht Jahren kam die 26-Jährige mit ihren Eltern aus China nach Deutschland. Sie traf auf eine fremde Sprache, fremden Humor und andere gesellschaftliche Werte. In China war sie als strebsame Schülerin überall beliebt, hier in Deutschland wurde sie genau deshalb gehänselt. Wie schwierig der Weg zur Integration sein kann, hat sie am eigenen Leib erfahren. Und genau deshalb will sie mit ihrem Integrationsprojekt "MyBuddy -| Integration durch Freundschaft" Menschen zusammenbringen und setzt sich für mehr Miteinander ein. Sie sagt von sich "im Leben bin ich Kämpferin, in der Liebe bin ich Romantikerin, im Herzen bin ich Visionärin". Im Landesschau-Studio erzählt sie, wie all das mit der Wahl zur "Miss Germany" zusammenpasst und was im Jahr 2021 so ganz anders ist.