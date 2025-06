Die "MS Baden" fährt seit 90 Jahren über den Bodensee

Es ist das älteste Schiff der Bodensee-Schiffsbetriebe, das noch über den See fährt: Am Mittwoch wird das Motorschiff "Baden" 90 Jahre alt. Viel hat die "MS Baden" erlebt.

Ein schwimmendes Kulturdenkmal sei das Motorschiff "Baden", heißt es zum Jubiläum von den Bodensee-Schiffsbetrieben. 90 Jahre wird die "MS Baden" am Mittwoch. Die Jungfernfahrt führte am 4. Juni 1935 von Konstanz über den Überlinger See nach Friedrichshafen und Lindau und am Schweizer Ufer zurück nach Konstanz - als erstes Motorschiff mit drei Decks. Es war der Beginn einer neuen Ära der großen Motorschiffe der 1930er-Jahre.

Edel war die Ausstattung früher auf der MS Baden. Pressestelle DB/Archiv Bodensee-Schiffsbetriebe

Im Krieg beschädigt

Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Schifffahrt über den Bodensee eingestellt. Die "MS Baden" erhielt einen Tarnanstrich. Und trotzdem wurde das Schiff von einem Tieffliegerangriff getroffen, konnte jedoch durch das beherzte Eingreifen von Fischern und Winzern vor dem Untergang gerettet werden. Die dichteten die Löcher mit Korken und Propfen ab, sodass das Schiff weiterschwamm. Ein Streifschuss an der Datentafel ist laut Bodensee-Schiffsbetriebe bis heute sichtbar.

Ein historisches Foto der MS Baden. Pressestelle DB/Archiv Bodensee-Schiffsbetriebe

Neuer Anstrich und Instandsetzung zum 90. Geburtstag

Nach dem Krieg wurde das Schiff als Casino vor Konstanz genutzt. Ab den 1950er-Jahren wurde es wieder regulär im Linienverkehr eingesetzt. Zum 90. Geburtstag hat es nochmal einen neuen Anstrich bekommen. Auch die beiden Hauptmotoren wurden überholt. Damit soll das Schiff für künftige Generationen bewahrt werden, heißt es.