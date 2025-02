Seit 90 Jahren ist sie auf dem Bodensee unterwegs. Die "MS Baden" wird derzeit in der Werft überholt. Sie ist das älteste aktive Fahrgastschiff der Flotte der Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB).

Die "MS Baden" feiert Geburtstag. Das älteste, noch aktive Fahrgastschiff der Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) ist 90 Jahre alt . Derzeit wird das Schiff in der Werft in Friedrichshafen überholt, damit es rechtzeitig zum Saisonstart in der Woche vor Ostern wieder seine Runden auf dem Bodensee drehen kann.

Auch Kapitän, Steuermann und einige Mitglieder der Schiffsbesatzung sind im Winter teilweise mit den Restaurierungsarbeiten in der Werft beschäftigt. Das Überholen des Antriebs allein habe eine ganze Woche gedauert. Derzeit wird das Oberschiff wieder weiß gestrichen - danach stehen noch viele weitere Arbeiten an. Eine halbe Million Euro kostet die Überarbeitung des Schiffes, schätzt Werftleiter Wilfried Groß.

Bei so einem alten Schiff ist es sehr wichtig, dass man es in Schuss hält - und auch investiert. Sonst holt einen das ein.

Die denkmalgeschützte "MS Baden" reicht bis zum Dach der Werft. Auf den Dachbalken der Werft in 14 Metern Höhe kann man teilweise sogar nachlesen, wer wann an welchem Schiff gearbeitet hat. So hoch hinaus kommen die Mitarbeiter nämlich nur, wenn an einem der ganz großen Schiffe gearbeitet wird und deshalb verewigen sich manche darauf.

Stapellauf in den 1930er-Jahren

Am 4. Juni 1935 wurde die "MS Baden" auf dem Bodensee in den Dienst gestellt. Das 53 Meter lange Schiff ersetzte damals einen zwei Jahre zuvor ausgemusterten Raddampfer. 350 Tonnen ist die "MS Baden" schwer und kann über 600 Personen transportieren. Das große Passagierschiff hat eine bewegte Geschichte hinter sich.

NS-Diktatur und Kriegszeit

Die "MS Baden" war in den Zeiten nationalsozialistischer Herrschaft als Kursschiff zwischen Konstanz und Bregenz auf dem Obersee unterwegs. Gegen Ende des Krieges wurde sie, wie andere Kursschiffe auch, stillgelegt. Von der Bombardierung zum Kriegsende 1944 durch amerikanische Jagdbomber trug das Schiff 400 Einschüssen davon. Berufsfischern ist es zu verdanken, dass die Baden damals nicht sank. Sie stopften die Löcher unter Wasser unter anderem mit Korken.

Nostalgie auf dem Bodensee: Die MS Baden wird dieses Jahr 90 Jahre alt. SWR

Nach dem Krieg wieder als Kursschiff auf dem Bodensee unterwegs

Nach dem Krieg diente das Schiff zunächst als schwimmendes Casino der französischen Besatzungsmacht. Es lag fest verankert vor dem Konstanzer Inselhotel. Doch schon bald setzte die Kursschifffahrt auf dem Bodensee wieder ein. Ab 1949 war auch die "MS Baden" nach einer Generalüberholung wieder Teil der Flotte.

Die "MS Baden" als lebendige Schifffahrtsgeschichte auf dem Bodensee

Über die Jahre musste das Passagierschiff immer wieder auf den Stand der Technik gebracht werden. Eine Generalüberholung erhielt es im Winter 1997/1998. Seit 2014 steht die "MS Baden" unter Denkmalschutz. Das haben die Bodensee-Schiffsbetriebe und die Denkmalbehörde der Stadt Konstanz festgelegt.

Das bedeutet, dass das Schiff als lebendige Schifffahrtsgeschichte dem Bodensee erhalten bleibt.