Das geplante Konzept für Mountainbiking in Konstanz geht in die nächste Runde. Wie die Stadt mitteilte, wollen 50 Freiwillige daran mitarbeiten. Als erstes sollen Mountainbike-Konzepte anderer Städte daraufhin überprüft werden, ob sie auf Konstanz übertragbar sind. Anschließend sollen Bereiche in den Konstanzer Wäldern bestimmt werden, in denen Mountainbike-Trails ausgewiesen werden können. Während der Corona-Pandemie hatte es im Wald immer wieder Konflikte gegeben zwischen Mountainbikern, Joggern und Spaziergängern mit und ohne Hund. Die Stadt Konstanz will deshalb für ein gemeinsames Miteinander sorgen, das allen Raum bietet und den Wald schützt.