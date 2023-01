per Mail teilen

Nach zweijähriger Corona-Pause beginnt am Freitag in Friedrichshafen die dreitägige Messe "Motorradwelt Bodensee". Allerdings klagte die Messeleitung am Donnerstag auf einer Pressekonferenz über einen spürbaren Aussteller-Rückgang gegenüber der Vor-Corona-Zeit.

Große Marken nicht mehr auf der Messe am Bodensee vertreten

Mit 225 Ausstellerinnen und Aussteller sind knapp 80 weniger vertreten als bei der letzten Motorradwelt im Januar 2020. Viele große Marken wie Kawasaki, Triumph und India sind mit dabei, ebenso der Elektro-Motorradhersteller Zero. Andere Schwergewichte der Branche wie BMW und KTM fehlen aber. Nach über zwei Jahren Corona-Pandemie verzichteten viele Unternehmen ganz generell auf Messeauftritte, so die Erklärung von Messechef Klaus Wellmann.

Kleinere Maschinen immer beliebter

Nach Angaben von Branchenvertretern geht der Trend hin zu kleineren Maschinen. Bei leistungsstarken Maschinen gab es vergangenes Jahr bei den deutschlandweiten Zulassungszahlen einen Rückgang um sieben Prozent. Das Durchschnittsalter der Bikerinnen und Biker liegt demnach bei über 45 Jahren.