"Motorradwelt Bodensee" startet mit mehr Ausstellern

Am Freitag ist die Messe "Motorradwelt Bodensee" in Friedrichshafen gestartet. Im vergangenen Jahr hat die Branche deutlich mehr Motorräder verkauft - wegen neuer Vorschriften.

Der Verkauf von Motorrädern ist im vergangenen Jahr sprunghaft in die Höhe gegangen. Der Grund: Im neuen Jahr sind die Abgasvorschriften für motorisierte Zweiräder europaweit verschärft worden, hieß es zum Auftakt der am Freitag beginnenden Messe "Motorradwelt Bodensee" in Friedrichshafen .

Neue Abgasnorm löst Motorradboom aus

Motorräder sollen leiser und sauberer werden: Das ist das Ziel der neuen europäischen Abgasnorm 5+ für motorisierte Zweiräder, die zu Jahresbeginn in Kraft getreten ist. Bis Ende 2024 galten noch weniger strenge Regeln - und das hat den Absatz noch im alten Jahr um gleich 21 Prozent auf 151.000 neu verkaufte Motorräder nach oben getrieben. Diese Zahlen nennt das Motorradmagazin "Mo" zum Auftakt der Messe "Motorradwelt Bodensee". Nimmt man alle motorisierten Zweiräder zusammen, also auch Roller und Leichtkrafträder, stiegen die Neuverkäufe um 16 Prozent auf 248.000 Fahrzeuge an.

Elektro-Motorräder noch Randerscheinung?

Auch bei den Ausstellerzahlen auf der "Motorradwelt Bodensee" in Friedrichshafen gibt es einen Zuwachs: 346 Unternehmen sind vertreten, über 70 mehr als im Vorjahr. Eine Sonderschau zeigt auch Elektro-Motorräder: Dies sei allerdings, so die Einschätzung des Motorradmagazins "Mo", nicht mehr als eine Randerscheinung.