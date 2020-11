Die Polizei rückte am Samstag zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden zu einem größeren Einsatz in Rot am See aus. Zuvor hatten Zeugen angegeben, erneut Schüsse gehört zu haben. Sonder-Einsatzkräfte stürmten daraufhin eine Wohnung und nahmen dort einen Mann fest. mehr...