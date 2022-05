per Mail teilen

In Eggersriet (Kanton St. Gallen) ist ein Motorradfahrer am Mittwochabend tödlich verletzt worden. Der 61-Jährige hatte laut Polizei eine Fahrzeugkolonne überholt und dabei übersehen, dass der Autofahrer an der Spitze der Kolonne links abbog. Der Motorradfahrer kollidierte mit dem Wagen des 33-Jährigen und starb im Krankenhaus. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.