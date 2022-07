per Mail teilen

Ein 63-jähriger Motorradfahrer ist am Freitag bei einem Unfall in Biberach ums Leben gekommen. Laut Polizei war er aus unbekannten Gründen auf einen Kleinlaster aufgefahren, durch den Aufprall auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem Lkw zusammengeprallt. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.