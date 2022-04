Ein 33-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall bei Laupheim getötet worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr er am Freitag mit seinem Motorrad in einer Autokolonne hinter einem Traktor. Bei dem Versuch zu überholen, prallte er mit seinem Motorrad gegen einen entgegenkommenden Pkw. Der 33-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.