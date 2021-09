Mostereien in der Region Bodensee-Oberschwaben erwarten schwierigen Herbst

Die Obstannahmestellen und Mostereien am Bodensee und in Oberschwaben haben ihre Arbeit zum Teil bereits aufgenommen. Die Erwartungen sind jedoch je nach Region unterschiedlich.

In Markdorf im Bodenseekreis läuft die Obstannahme seit vergangener Woche. Viel los sei jedoch noch nicht, so ein Mitarbeiter der Kelterei Widemann. Er rechne aber mit einem arbeitsreichen Herbst, denn in der Region habe der Hagel viele Äpfel so beschädigt, dass die Bauern sie nicht mehr als Tafelobst verkaufen könnten.

Nass-kaltes Wetter hat Blüten beschädigt

Doch nicht bei allen Obstannahmestellen und Mostereien ist man so zuversichtlich. Viele, die vor allem Streuobst annehmen, erwarten ein unterdurchschnittliches Jahr. In Bußmannshausen im Kreis Biberach beispielsweise seien in den Streuobstwiesen viele Blüten wegen des nass-kalten Wetters kaputt gegangen. Auch der Bienenflug sei eher gering gewesen, Frost und Hagel im Juni hätten weitere Schäden verursacht, so der Chef der dortigen Fruchtsaftkelterei Wekenmann.