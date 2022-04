Moritz Ott setzt sich für Moorfrösche ein

Der Moorfrosch ist im süddeutschen Raum vom Aussterben bedroht, er kommt nur noch im Landkreis Ravensburg vor. Moritz Ott hat deshalb in Langenargen (Bodenseekreis) ein Aufzuchtstation für die kleinen Frösche gebaut.

Wildtierökologe Moritz Ott ist Moorfrosch-Forscher. Im Rahmen eines Projektes zu Erhaltung der Artenvielfalt des Landschaftserhaltungsverbands Ravensburg sammelt er den Laich der inzwischen sehr selten gewordenen Frösche ein und sichert in seiner selbstgebauten Station die Aufzucht der Tiere. In seiner Obhut wachsen fast alle Laicheier zu Fröschen heran. Bis zu 2.500 Moorfrösche können so jährlich wieder in den Mooren ausgesetzt werden.

Moorfrösche werden im Frühjahr wieder in der Natur ausgesetzt

Derzeit zieht Moritz Ott wieder Moorfrösche groß. Er ist zuversichtlich, dass er auch diesmal wieder im Frühjahr viele kleine Frösche zurück in die Natur bringen kann.