Das Landgericht Kempten beschäftigt sich am Montag erneut mit dem Mord an einem Rentner in Lindau-Zech vor vier Jahren. Der Mörder war bereits zu einer lebenslangen Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden, wogegen er Revision beim Bundesgerichtshof (BGH) eingelegt hatte. Die Schuld sei unstrittig, so der BGH, geklärt werden müsse, ob der Verurteilte vermindert schuldfähig sei und deshalb in die Psychiatrie komme und nicht im Gefängnis bleibe.