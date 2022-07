Pilger in geschmückten Booten auf dem Bodensee unterwegs

Mit Blumen geschmückte Boote sind am Montagmorgen von der Halbinsel Höri über den See nach Radolfzell (Kreis Konstanz) gefahren. Die Mooser Wasserprozession zählt zu den Höhepunkten des Hausherrenfestes.

Die Prozession lockt jedes Jahr hunderte von Menschen an. In festlich geschmückten Ruderbooten fahren die Mooser immer am dritten Montag im Juli zu Ehren der Radolfzelller "Hausherren" in die Nachbarstadt Radolfzell. Dort wurden sie auch diesmal von den Radolfzellern am Ufer empfangen. In einer Prozession ging es dann zum Dankgottesdienst ins Radolfzeller Münster.

Dank der Pilger gilt den drei Radolfzeller "Hausherren"

Die Wasserprozession geht auf ein Gelübde aus dem 18. Jahrhundert zurück. Damals grassierte in Süddeutschland eine Viehseuche. Die Mooser pilgerten in ihrer Not nach Radolfzell und riefen die Heiligen um Hilfe an. Als sie tatsächlich von der Seuche verschont blieben, gelobten sie, jedes Jahr eine Prozession zu Ehren der drei Heiligen und Radolfzeller "Hausherren" Theopont, Senesius und Zeno zu machen. Seitdem gibt es die Wallfahrt nach Radolfzell - seit 1926 findet die Prozession auf dem Wasser statt.