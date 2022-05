Land kauft Moorflächen für Klima- und Naturschutz am Bodensee und in Oberschwaben

Das Land Baden-Württemberg hat Flächen erworben, die wichtig sind für den Natur- und Klimaschutz. Darunter sind auch viele Moorgebiete in Naturschutzgebieten in der Bodenseeregion.

Die Flächen, die das Land im vergangenen Jahr gekauft hat, sind insgesamt mehr als 130 Hektar groß. Darunter unter anderem rund fünf Hektar Moorflächen im Naturschutzgebiet Eriskircher Ried im Bodenseekreis erworben. Das Eriskircher Ried ist eines der größten Naturschutzgebiete am deutschen Bodenseeufer.

Im Kreis Konstanz wurden laut einer Mitteilung Flächen im Naturschutzgebiet Bodenseeufer in der Gemeinde Moos, im Gebiet Bussensee in Konstanz sowie im Hausener Aachried in Singen gekauft. Auch Moorflächen im Federseeried im Kreis Biberach gingen in den Besitz des Landes über.

Gefährdete Ökosysteme schützen

Moore sind für den Klimaschutz von besonderer Bedeutung, weil sie gewaltige Mengen CO2 binden. Und sie sind Lebensraum für Tiere und Pflanzen, die nur dort leben können.

Gleichzeitig zählen Moore zu den am meisten gefährdeten Ökosystemen, so Umweltstaatssekretär Andre Baumann (Grüne). Sie zu schützen sei einfacher, wenn das Land selbst in Besitz der Flächen sei.

"Moore, Wacholderheiden und Wiesenlandschaften gehören wie unsere Klöster und Schlösser zu unserem Natur- und Kulturerbe im Land."

Über 12.000 Hektar an natur- und klimaschutzwichtigen Flächen sind laut Mitteilung des Landes im Eigentum des Landes Baden-Württemberg. 2021 seien insgesamt rund 3,2 Millionen Euro investiert worden.