Die FIS "Freestyle, Freeski und Snowboard Weltmeisterschaften 2027" finden im Montafon (Vorarlberg) statt. Wie die Montafon Tourismus GmbH mitteilt, wurde dies bei einem FIS-Kongress in Mailand bekannt gegeben. Damit richtet der Österreichische Skiverband neben den FIS Alpinen Junioren Ski Weltmeisterschaften 2023 in St. Anton am Arlberg eine weitere Weltmeisterschaft in Vorarlberg aus.