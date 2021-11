Monika Hürmen

per Mail teilen

privat

Die gebürtige Lindauerin ist nach vielen spannenden Jahren im Ländle wieder zurück an ihrem geliebten Bodensee.

Im Sommer findet man sie gerne beim Baden am See, im Winter in den Bergen beim Skifahren, ansonsten ist sie sehr unternehmungslustig und verbringt ihre Freizeit mit ihrer Familie und Freunden.

Eigentlich ist sie Touristikerin und leidenschaftliche Globetrotterin… (je weiter weg, desto besser...), aber auch immer offen für neue Wege und nun beim SWR-Team in Friedrichshafen gelandet.

Dort ist sie als Redaktionsassistentin zuständig für alle multimedialen Belange, mit dem wohl schönsten Blick Deutschlands vom Schreibtisch aus auf den See.