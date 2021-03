Die Vorarlberger Schriftstellerin Monika Helfer schreibt seit 40 Jahren, viele Romane, Erzählungen und Kinderbücher hat sie veröffentlicht. In ihrem neuesten Buch "Vati" geht es um ihren Vater und ihre eigene Kindheit in Vorarlberg in der Nachkriegszeit.

Die Originaltöne von Monika Helfer in dem Beitrag von Thea Thomiczek stammen aus einem Interview der ORF- Sendereihe "Ö 1 im Gespräch" mit der Journalistin Renata Schmidtkunz.