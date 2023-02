Monatelange Sperrung der B32 bei Wangen

per Mail teilen

Die Bundesstraße 32 bei Wangen im Allgäu im Kreis Ravensburg wird ab Montag bis zum Ende des Jahres voll gesperrt. Grund sind der Abriss und Neubau einer Brücke bei Herfatz.

Die Bundesstraße 32 bei Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) ist ab Montag wegen des Baus einer Brücke monatelang gesperrt. Bei Herfatz entsteht über die Untere Argen eine komplett neue Brücke, da die alte laut dem Regierungspräsidium Tübingen in einem schlechten Zustand ist. Die Kosten für das Bauprojekt liegen bei rund 3,4 Millionen Euro. Sie werden vom Bund getragen.

Neue Brücke soll im Dezember freigegeben werden

Die Arbeiten sind sehr aufwendig. So muss zum Beispiel die alte Brücke in Teile zersägt und dann stückweise per Kran ausgehoben werden. Aus Rücksicht auf die Natur können bestimmte Arbeiten erst im Mai beginnen. Die Verantwortlichen hoffen, dass alle Zeitpläne eingehalten werden können. Die neue Brücke soll im Dezember freigegeben werden.

Die Brückensperrung bewege die Menschen, aber die Sanierungen seien nun einfach nötig geworden, sagte der Oberbürgermeister von Wangen im Allgäu, Michael Lang, dem SWR. Andernfalls wäre man Gefahr gelaufen, die Brücke ohne Plan sperren zu müssen, und dann wäre eine noch viel längere Sperrung notwendig geworden, so Lang weiter:

Große Beeinträchtigungen für Auto- und Busverkehr

Die Bauarbeiten führen zu weiträumigen Umleitungen im Auto- und Busverkehr. Da die B32 voll gesperrt wird, ist die wichtigste Zufahrt nach Wangen von Westen geschlossen. Laut Regierungspräsidium Tübingen führt die Zufahrt von Ravensburg aus über Geiselharz und Primisweiler. Wer aus Wangen in Richtung Ravensburg möchte, muss zur Autobahnanschlussstelle Wangen-Nord der A96.

Im Busverkehr zwischen Ravensburg und Wangen gibt es ebenfalls Behinderungen. Etliche Haltestelle werden wegen der Bauarbeiten nicht angefahren. Der zuständige Verkehrsverbund Bodensee-Oberschwaben (Bodo) bittet Kundinnen und Kunden, sich über seine Webseite zu informieren. Eine Fußgänger- und Radfahrer-Brücke, die parallel zur B32-Brücke verläuft, bleibt mit wenigen Ausnahmen über die komplette Bauzeit offen.