Clemens Moll tritt Amt als Oberbürgermeister an

In Weingarten (Kreis Ravensburg) tritt am Freitag Clemens Moll das Amt des Oberbürgermeisters an. Der 41-Jährige war am Donnerstagnachmittag im Rahmen einer Gemeinderatssitzung offiziell als neuer Oberbürgermeister der Stadt vereidigt worden. Moll sagte bei der Sitzung, er wolle bereits nach der Sommerpause ein erstes Klimaprojekt starten. Clemens Moll war bisher Bürgermeister von Amtzell (Kreis Ravensburg). Er folgt in Weingarten auf Oberbürgermeister Markus Ewald, der das Amt aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt hatte. Moll hatte bei der Wahl zum Oberbürgermeister im April 62,5 Prozent der Stimmen geholt. Er lag damit weit vor seinen Mitbewerbern.