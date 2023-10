Mole am Fährhafen in Meersburg wird erneuert

Am Fährhafen in Meersburg wird eine der beiden Molen, an denen die Fähren anlegen, in den kommenden Monaten erneuert. Die alte hat Schlagseite bekommen.

Die Mole am Fährhafen in Meersburg (Bodenseekreis) muss erneuert werden. Sie wird dafür teilweise abgerissen. Ab Freitag kommt es deshalb zu Einschränkungen im Fährverkehr zwischen Meersburg und Konstanz. Während der Bauarbeiten bis Ende März können die Schiffe in Meersburg nur eine Landebrücke anfahren. Deshalb kann es zu Verzögerungen bei der Abfertigung kommen, kündigen die Stadtwerke Konstanz an. Alte Mole hat Schlagseite bekommen Die Arbeiten sind laut Stadtwerke aber dringend nötig und lassen sich nicht aufschieben. Die alte Hafenmole habe Schlagseite bekommen und sich im weichen Untergrund zur Seite geneigt. Sie stammt aus den 1950er Jahren und steht auf einfachen Holzpfählen. Diese Schräglage vermessen und beobachten wir sehr genau. Die Hälfte der Mole wird nun abgerissen und durch eine sogenannte Spundwand aus Metall ersetzt. Dazu werden im Meersburger Fährhafen neue Pfähle aus Stahl bis zu 20 Meter tief im Seegrund versenkt. Die Arbeiten erfolgen vom Wasser aus. Ein Ponton wird den 90 Tonnen schweren Bagger samt Bohrgerät bei den Bauarbeiten im Fährhafen Meersburg tragen. Pressestelle Stadtwerke Konstanz Erneuerung kostet 2,5 Millionen Euro Die Mole in Meersburg sei für den Fährbetrieb sehr wichtig, ohne sie könnten die Fähren schon bei mäßigem Wind den Hafen nicht mehr anfahren, heißt es von den Stadtwerken. Die Stadtwerke Konstanz investieren rund 2,5 Millionen Euro in die Erneuerung. Das sei eine notwendige Investition in die Zukunft der Fährverbindung.