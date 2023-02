Möglicher Missbrauch: Ermittlungen in Lech am Arlberg

per Mail teilen

Ein dreijähriger Junge soll während eines Skiurlaubs in Lech am Arlberg missbraucht worden sein. Die Vorarlberger Polizei und die Staatsanwaltschaft Feldkirch ermitteln.

Im bekannten Skiort Lech in Vorarlberg wird wegen eines möglichen Falls von sexuellem Missbrauch an einem dreijährigen Jungen ermittelt. Wie die Vorarlberger Polizei mitteilte, soll sich der Vorfall bereits in der zweiten Januarwoche abgespielt haben.

Kind meldet Vorfall nach Rückkehr nach Wien

Der Vater des Kindes und der Anwalt der Familie erklärten gegenüber der österreichischen Nachrichtenagentur APA, dass das Kind während eines Skiurlaubs von einem Mitarbeiter einer Skischule sexuell missbraucht worden sein könnte. Erst nach der Rückkehr nach Wien habe der Junge den Eltern von einem Übergriff berichtet. Der Fall wurde Anfang der Woche bei der Polizei in Wien angezeigt.

Einrichtung in Lech weist Vorwürfe zurück

Die Betreuungseinrichtung wies die Missbrauchsvorwürfe zurück. "Das stimmt nicht, das kann nicht sein", hieß es gegenüber der APA. Die Betreuung der Kinder erfolge in einem Raum, nie werde ein Kind mit nur einer Person alleine gelassen - in der Regel sei man zu fünft. Man könne sich die Vorwürfe gegen den Skilehrer nicht erklären.

Der Junge hatte im Skiurlaub über Bauchschmerzen geklagt und wollte den Angaben des Vaters zufolge den Skikindergarten nicht mehr besuchen. Dafür habe er sich auffallend lange geduscht. Als sich sein Verhalten nach Rückkehr aus dem Urlaub weiter veränderte, ging der Vater mit ihm schließlich zu einer Psychotherapeutin. Nach deren Gutachten, das der APA vorliegt, ist davon auszugehen, dass der Dreijährige "im Rahmen seiner Betreuung in Lech einem ihn verstörenden und als Übergriff erlebten Erlebnis ausgesetzt gewesen ist". Das Kind hatte auf einem Foto einen Betreuer als "bösen Mann" bezeichnet.

Missbrauch: Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Staatsanwaltschaft in Feldkirch hat ein Ermittlungsverfahren eröffnet. "Die vorhandenen Erkenntnisse zum mutmaßlichen Tathergang und einer potenziell tatverdächtigen Person werden derzeit gründlich geprüft", teilte die Landespolizeidirektion Vorarlberg am Freitag mit.