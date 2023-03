Windräder nahe Wurzacher Ried? Gemeinderat positioniert sich

per Mail teilen

Der Gemeinderat von Bad Wurzach hat sich einstimmig hinter den Schutz des Wurzacher Rieds gestellt. Eine Bürgerinitiative geht von einem nahe des Moors geplanten Windpark aus.

Der Gemeinderat hat sich am Montagabend deutlich gegen eine eventuelle Planung von Windrädern nahe des Wurzacher Rieds (Kreis Ravensburg) gewandt. Vorhaben, die eines der größten Hochmoore Mitteleuropas gefährdeten, würden abgelehnt, hieß es in einem einstimmigen Beschluss. Hintergrund war die Anfrage einer Bürgerinitiative. Diese ist der Auffassung, dass 15 Windräder in der Nähe des Wurzacher Rieds geplant seien.

Moorlandschaft in Gefahr?

Bei der Bürgerinitiative handelt es sich um einen Verein, der sich Landschaftsschützer Oberschwaben-Allgäu nennt. Sie sorgt sich nach eigenen Angaben um das Ried und dass das ihm verliehene Europadiplom für geschützte Gebiete aberkannt werden könnte.

Bad Wurzach ist noch kein Antrag für Windräder bekannt

Laut einem Sprecher der Stadt gibt es bisher aber gar keinen Antrag für Windräder in der Nähe des Hochmoors. Dennoch hat sich die Stadt schon vorsorglich zu den Schutzzielen im Ried positioniert. Mögliche Vorhaben, die das Wurzacher Ried oder das Europadiplom beinträchtigen könnten, lehne der Gemeinderat ab. Über konkrete Pläne zu Windkraftanlagen könne der Gemeinderat aber im Übrigen gar nicht entscheiden, so der Stadtsprecher weiter.