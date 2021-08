per Mail teilen

Die Fraktionschefin der AfD im Bundestag, Alice Weidel, ist mutmaßlich in eine weitere Berater-Affäre verstrickt. Sie soll von einem Politikberater Sachleistungen erhalten haben.

Der Unternehmer und Politikberater Friedel Opitz soll die Abgeordnete aus dem Wahlkreis Bodensee jahrelang unterstützt haben - "monetär und strategisch", wie er eidesstattlich versichert. Diese Unterstützung bestand beispielsweise in Mietwagen, Tablets und Smartphones. Das haben NDR, WDR und die Wochenzeitung "Zeit" recherchiert. Der Wert der Sachleistungen liegt demnach bei rund 10.000 Euro. Weidel hat laut Dokumenten, die der Recherchegemeinschaft vorliegen, offenbar nur einen Teil dieser Zuwendungen zurückgezahlt.

Wer hat den Mallorca-Urlaub bezahlt?

Kritisch könnte auch eine gemeinsame Urlaubsreise von Opitz mit Weidels Familie 2018 in ein Golf-Resort auf Mallorca werden. Die Kosten in Höhe von 3.500 Euro will Opitz selbst getragen haben, obwohl er Weidel eine Rechnung dafür stellte. Die Abgeordnete bestreitet das allerdings. Sie habe dem Unternehmer vor Ort Bargeld gegeben.

Kurz vor dieser Mallorca-Reise hatte Weidel Opitz angeboten, für sie als strategischer Berater im Bundestag zu arbeiten. Auch wenn dieser nach eigenen Angaben das Angebot ausgeschlagen hatte, bewerten mehrere Staats- und Verwaltungswissenschaftler den Vorgang auf Anfrage als heikel.

Beratervertrag gegen Urlaubsreise?

Der Beratervertrag, der aus Steuermitteln finanziert worden wäre, könnte demnach als Gegenangebot für die Reise eingestuft werden. Die Experten halten ein juristisches Nachspiel für nicht ausgeschlossen.

Aktuell ermittelt noch die Staatsanwaltschaft Konstanz wegen einer Parteispende an die Abgeordnete. Außerdem musste sich Weidel erst vor kurzem zu weiteren Hotelaufenthalten erklären, zu denen sie sich von einem anderen Politikerberater hatte einladen lassen. Weidel tritt bei der Bundestagswahl 2021 im September als AfD-Spitzenkandidatin und Direktkandidatin für den Landkreis Bodensee an.