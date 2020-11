Die Landkreise in Oberschwaben und am Bodensee suchen nach geeigneten Standorten für die geplanten Corona-Impfzentren. Ab Mitte Januar sollen sie einsatzbereit sein. Das plant die Landesregierung.

In jedem baden-württembergischen Landkreis soll es ein Corona-Impfzentrum geben. Bis kommende Woche sollen die Kreise dem Land mögliche Standortvorschläge machen. So könnten beispielsweise das Bodenseeforum in Konstanz, die Stadthalle in Singen oder Räume im Milchwerk Radolfzell einem möglichen Impfzentrum Platz bieten, heißt es seitens des Landratsamtes Konstanz.

Bundeswehrkaserne oder Sporthalle

Im Bodenseekreis denkt man einem Behördensprecher zufolge an die Messe Friedrichshafen. Der Kreis Sigmaringen hat die ehemalige Bundeswehr-Sporthalle in der Graf-Stauffenberg-Kaserne in Sigmaringen und eine Halle der ehemaligen Oberschwabenkaserne in Hohentengen angeboten.

Wie der Betrieb in den Corona-Impfzentren laufen soll, ist noch unklar. Vor allem die Frage des Personals beschäftigt die Kreise. Von einer Mammutaufgabe spricht man im Bodenseekreis. Der Konstanzer Landrat Zeno Danner hingegen zeigte sich zuversichtlich, das zu stemmen.