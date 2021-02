In Heiligenberg (Bodenseekreis) hat die Feuerwehr am Dienstagabend einen Brand in einem Gebäude gelöscht, das laut Polizei vermutlich angezündet worden war. Im Verdacht stehe ein Mann, der laut Polizei in der Nähe des brennenden Gebäudes im Heiligenberger Ortsteil Röhrenbach festgenommen wurde, er wehrte sich. Der Mann und ein Polizist kamen ins Krankenhaus. Nach dem Mann sei den ganzen Dienstag über gefahndet worden. Hintergrund waren laut Polizei Hinweise, er wolle sich etwas antun. Am Abend wurde die Feuerwehr dann zu dem unbewohnten, brennenden Gebäude gerufen. Weitere Angaben könne man derzeit nicht machen. Auch die Schadenshöhe stehe noch nicht fest.