Polizei informiert über Schutz vor Einbrechern

Das Polizeipräsidium Ravensburg ist ab Montag mit seinem mobilen Infostand unterwegs. Es informiert bis Donnerstag in Ravensburg, Bad Saulgau und Friedrichshafen über die Möglichkeiten, wie man sich vor Einbrechern schützen kann. Technische Sicherungen helfen, das zeigt die Statistik des Ravensburger Präsidiums: In rund 160 Fällen ist es Einbrechern im vergangenen Jahr gelungen, in Wohnungen einzudringen. Bei 43 Prozent aller Einbruchversuche scheiterten die Täter aber technischen Sicherungen wie Schlösser, Türen oder Alarmanlagen.