Mit der Schließung der Kreisimpfzentren Ende des Monats soll es an den Krankenhäusern in Ravensburg und Konstanz weiterhin Mobile Impfteams geben, die niedergelassene Ärzte unterstützen. Das teilte das Sozialmimisterium mit. Die Teams sollen etwa in Schulen Impfaktionen anbieten und dabei auch in Landkreisen ohne solche Teams aktiv sein.