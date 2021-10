Teils großer Andrang bei mobilen Impfteams

Wer sich gegen das Coronavirus impfen lassen möchte oder eine Auffrischung braucht, kann auch über das lange Wochenende Termine der mobilen Impfteams in der Region Bodensee-Oberschwaben wahrnehmen.

Egal, ob man sich zum ersten Mal gegen das Coronavirus impfen lassen oder seinen Impfschutz mit einer Booster-Impfung auffrischen will: Möglich ist das nicht nur bei vielen Arztpraxen, sondern auch bei mobilen Impfteams. Die sind auch nach der Schließung der Kreisimpfzentren Ende September weiter unterwegs.

Mobile Impfteams übers Wochenende in Konstanz und Bad Saulgau

Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 16 Uhr können Impfwillige beispielsweise in Konstanz im Bürgersaal am Stephansplatz das mobile Impfteam aufsuchen. Wer mindestens 12 Jahre alt ist, kann ohne Anmeldung vorbeikommen. Drei Impfstoffe gibt es zur Auswahl. Das Impfteam ist an den Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz angedockt und auch zuständig für mobile Impftermine im Bodenseekreis und im Kreis Tuttlingen.

An Allerheiligen, also am Montag, ist ein mobiles Impfteam der Oberschwabenklinik vor Ort in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen), ebenfalls von 10 bis 16 Uhr. Die Voraussetzungen für die Impfung in der Multifunktionshalle am Walter Knoll-Schulverbund sind dieselben wie in Konstanz.

Viele weitere Termine landesweit finden Interessierte auch im Internet unter dranbleiben-bw.de

Möglicherweise längere Wartezeiten

Ein bisschen Zeit sollte man aber schon im Gepäck haben. In Radolfzell (Kreis Konstanz) etwa standen Impfwillige am Donnerstag teilweise bis zu zwei Stunden in der Schlange, so groß war der Andrang. Am Freitag in Friedrichshafen im Ortsteil Allmannsweiler (Bodenseekreis) mussten Interessierte hingegen meist nicht lange warten.

Wer wählt statt eines Termins beim Hausarzt den Gang zum mobilen Impfteam, möglicherweise mit einiger Wartezeit? SWR-Reporterin Rebecca Lüer hat in Allmannsweiler mit Impfwilligen und den Organisatoren gesprochen: