Das mobile Impfteam der Oberschwabenklinik bietet am Sonntag Impfaktionen an. Das Team steht von 13 bis 16 Uhr auf dem Jahrmarkt in Weingarten und impft danach von 17 bis 19 Uhr in der CHG-Arena in Ravensburg am Rande des Spiels der Towerstars gegen die Tölzer Löwen. Frisch Geimpfte erhalten laut OSK freien Eintritt für Stehplätze.