In Ravensburg können Bürgerinnen und Bürger ab Sonntag einen Kleinbus nutzen, der keinen festen Fahrplan hat, sondern auf Bestellung fährt. Das Modell wird mit zwei Bussen getestet.

Mit den beiden "MOBI"-Bussen wollen die städtischen Verkehrsbetriebe in Ravensburg ein zusätzliches Angebot schaffen. Das soll komplett digital funktionieren. Das bedeutet: Die Fahrgäste buchen und bezahlen per App. Das Angebot sei in der Region einzigartig, so die Stadt Ravensburg bei der Vorstellung der Busse am Freitag. Zunächst werden die Kleinbusse in einer dreijährigen Testphase erprobt.

Über 100 Haltepunkte

Die "MOBI"-Busse seien ein vollflexibles Angebot, so Jenny Jungnitz, die Geschfätsführerin der Stadtbus Ravensburg Weingarten GmbH. Die Busse fahren über 100 Haltepunkte in der Nord- und der Altstadt an. Darunter sind auch sogenannte virtuelle Haltestellen. Also Stellen, die keine offiziellen Bushaltestellen sind, sondern die durch weiße Markierungen mit dem "MOBI"-Symbol auf dem Gehweg gekennzeichnet sind.

"Wir fahren nach Fahrgastwunsch, ohne feste Abfahrtszeit."

Die Busse sind geräumig und auch für Menschen im Rollstuhl oder mit Kindergarten nutzbar. SWR Moritz Kluthe

Buchung über TWS-App

Durch die Kleinbusse könnten ganz neue Gebiete mit dem Bus erschlossen werden, so die Stadt Ravensburg, etwa die Museen in der Oberstadt. Wer eine Fahrt buchen will, muss dafür die App "TWS mobil" nutzen. Darüber läuft auch die Bezahlung. Im Bus selbst ist kein Ticketverkauf vorgesehen. Wer eine Monats- oder Jahreskarte hat, kann den "MOBI"-Bus ebenfalls benutzen.