Betriebe mit sozialem Mittelstandspreis ausgezeichnet

Caritas, Diakonie und das Wirtschaftsministerium haben am Dienstagabend in Stuttgart den diesjährigen Mittelstandspreis für soziale Verantwortung in Baden-Württemberg vergeben. Die Holzmanufaktur Rottweil erhielt den Preis in der Kategorie bis 150 Mitarbeiter. Andy´s Früchte, ein Obst- und Gemüsehändler aus Sigmaringen, bekam die Auszeichnung in der Kategorie bis 20 Beschäftigte. Der gebürtige Guatemalteke Andrés Negreros verkauft in seinem Laden Kaffee aus seinem Heimatland Guatemala und unterstützt damit die dortigen Kaffeebauern. Als "beispielhaftes Unternehmen" wurde die Baugenossenschaft Familienheim aus Villingen-Schwenningen gelobt.